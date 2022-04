Davide Silvestri si sposa con la sua Lilì: al matrimonio sono stati invitati solo due gieffini.

Davide Silvestri si sposa: dopo la proposta di nozze fatta alla sua Lilì durante il GF Vip, l’attore sta pianificando tutto fin nei minimi dettagli. Il matrimonio sarà un po’ in stile country e vedrà la presenza di due ex gieffini.

Come mai non ha voluto mandare l’invito anche ad altri “Vipponi”?

Lo scorso 12 novembre, mentre era all’interno della Casa del GF Vip, Davide Silvestri ha chiesto la mano della fidanzata Alessia Costantino. La sua Lilì – questo il nomignolo con cui l’attore l’ha sempre chiamata – ha accettato con gioia la proposta di nozze. Finito il reality, la preparazione del matrimonio è entrata nel vivo e, burocrazia permettendo, potrebbe anche avvenire prima del previsto.

A raccontare i dettagli è stato proprio Davide, intervistato dal settimanale Chi. Al momento, Silvestri dovrebbe giurare amore eterno ad Alessia il prossimo settembre, ma il tutto potrebbe essere anticipato anche a luglio.

Davide ha raccontato:

“La mia dichiarazione d’amore a Lilì è un momento che ricordo bene del GF Vip. Forse la parte più lucida che ricordo dei miei sei mesi nel reality. Era il 12 novembre ed è diventato il nostro anniversario per sempre. Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko”.