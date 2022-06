Davide Silvestri, un'altra proposta di matrimonio dopo quella del GF Vip: le nozze si avvicinano.

Dopo la proposta di matrimonio andata in scena al GF Vip, Davide Silvestri ha nuovamente chiesto la mano della fidanzata Alessia Costantino. Questa volta, l’attore ha fatto le cose in grande, coinvolgendo nella romantica scena anche i familiari.

Davide Silvestri: nuova proposta di matrimonio a Lilì

Davide Silvestri, in attesa di sposare la fidanzata Alessia Costantino, ha organizzato una nuova proposta di matrimonio. Questa volta non c’erano i coinquilini del GF Vip e neanche milioni di telespettatori collegati, ma solo lui, la sua Lilì e i familiari. L’attore ha raccontato al settimanale Chi di aver bendato la compagna per portarla in un posto a lui molto caro. Si tratta della chiesa di Santa Maria Maddalena a Bellusco (Monza e Brianza).

Proposta di nozze nella chiesta di Santa Maria Maddalena a Bellusco

Davide ha scelto questa chiesa perché ha ogni volta che passa lì davanti avverte una strana sensazione, un vero e proprio desiderio di consacrare il suo amore per Lilì. Silvestri ha ammesso:

“Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”.

Tutto pronto per le nozze di Davide e Alessia

Silvestri e la compagna si sposeranno il prossimo 3 luglio e ormai è tutto pronto. La proposta di nozze è stata solo l’ennesima conferma del grande amore che li unisce. Davide, in merito al matrimonio, ha ammesso:

“È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia. C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle ‘Sì, lo voglio’ poi mi giro e…siamo marito e moglie”.