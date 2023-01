Davos: Di Maio al World Economic Forum per Kiev, Ucraina merita nostro sostegno'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Luigi Di Maio sarà a Davos, da domani in Svizzera per il World Economic Forum. L'ex ministro degli Affari Esteri parteciperà all'evento in qualità di ex responsabile della Farnesina ma soprattutto come amico dell'Ucraina. A volerlo a Da...

(Adnkronos) – Luigi Di Maio sarà a Davos, da domani in Svizzera per il World Economic Forum. L'ex ministro degli Affari Esteri parteciperà all'evento in qualità di ex responsabile della Farnesina ma soprattutto come amico dell'Ucraina. A volerlo a Davos, infatti, sono stati mondi istituzionali di Kiev, a cominciare dalla Victor Pinchuk Fondation, che ha riservato un posto al tavolo per l'ex ministro alla cena degli 'Amici dell'Ucraina' -in programma nella serata di domani- a cui dovrebbe prendere parte anche la first lady di Kiev, Olena Zelenska.

"Arriverò a Davos domani e sarò ben lieto di esserci in qualità di 'amico dell'Ucraina'. Gli ucraini meritano tutto il nostro sostegno…", dice Di Maio interpellato dall'Adnkronos.