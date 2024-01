Davos, il neo presidente argentino Javier Milei: l'Occidente è in pericolo

Davos, 17 gen. (askanews) – Il nuovo presidente argentino, il populista Javier Milei, ha lanciato una bordata contro il “pericolo socialista” al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, avvertendo che è una minaccia per l’Occidente.

“Sono qui oggi – ha detto – per dirvi che l’Occidente è in pericolo. È in pericolo perché coloro che dovrebbero difendere i valori dell’Occidente si trovano cooptati da una visione del mondo che porta al socialismo e, di conseguenza, alla povertà”.