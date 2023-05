Davvero è finita la pandemia? Gli esperti ridimensionano l'annuncio dell'OMS

Dopo l’annuncio del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la domanda fa il paio con un iniziale sollievo ma indice anche ad una riflessione: davvero è finita la pandemia del Covid? Da un punto di vista tecnico però e malgrado ci sia stato il tanto atteso annuncio gli esperti ridimensionano l’annuncio dell’OMS.

Davvero è finita la pandemia? Cosa dicono gli esperti

Ecco quindi perché ci sono ancora fattori ed elementi che inducono ad adottare a prudenza anche di fronte ad una presa di posizione ufficiale del massimo organo sanitario a livello planetario. Sui social si leggono infatti inviti a considerare l’annuncio con maggiore raziocinio. Messaggi come questo: “In molti stanno riportando su Twitter il nuovo messaggio sulla fine della pandemia di , ma alla maggior parte manca questo passaggio chiave”. Quale sarebbe la chiave di volta della lettura riflessiva? “Dire che la pandemia è finita non significa che – come altri virus – non siano una minaccia su scala globale”. In buona sostanza “ciò non significa che il Covid 19 sia finito come minaccia per la salute globale“.

Cosa ha detto veramente il Dg Ghrebreyesus

Il senso è che nel corso del discorso di apertura del Direttore generale Oms Tedros Ghrebreyesus alla conferenza stampa di ieri, 5 maggio 2023 è stato dato si un annuncio ma sull’incidenza planetaria del virus, non sulla possibilità che esso continui a fare danni su scale più ridotte e che quindi esulano dalla mission dell’Oms che agisce su un piano globale. Ghrebreyesus aveva dichiarato di aver accettato l’indicazione del Comitato tecnico dell’Oms sulla fine dello stato di emergenza sanitaria internazionale istituito il 30 gennaio 2020.