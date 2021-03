Dayane Mello e Mario Balotelli sarebbero stati avvistati insieme per le vie di Milano.

Dayane Mello e Mario Balotelli stanno avendo un ritorno di fiamma? I due, stando a indiscrezioni, sarebbero stati avvistati insieme a Milano.

Dayane e Balotelli: l’indiscrezione

Di recente Dayane Mello ha svelato di aver “trovato un fidanzato” e lei stessa aveva specificato che si sarebbe trattato di un personaggio famoso che avrebbe già fatto parte della sua vita in passato.

Subito erano circolate ipotesi sulla sua identità, e in molti hanno sostenuto che potesse trattarsi di Mario Balotelli (di cui la modella ha più volte parlato durante la sua partecipazione al GF Vip). Ora, secondo indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme per le vie di Milano. Potrebbe dunque trattarsi di un vero e proprio ritorno di fiamma? Per il momento né la modella né il calciatore hanno fornito conferme a tal proposito.

“I due si sono ritrovati dopo la battuta infelice dell’ex bomber alla modella brasiliana durante la diretta del GF Vip… quindi ci chiediamo: si saranno rivisti per chiarire o sta nascendo un nuovo amore?”, ha ipotizzato Amedeo Venza attraverso i social. Al momento sulla vicenda tutto tace. “C’è qualcuno, una persona che va e viene nella mia vita da almeno dieci anni. Ci siamo conosciuti che eravamo ancora piccoli: io avevo 19 anni.

Poi io mi sono fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… Ma adesso forse ho trovato un fidanzato. Se vi mando la foto di lui succede un macello!”, aveva dichiarato Dayane a proposito della sua nuova fiamma.