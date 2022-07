Dayane Mello bacia Dana Saber per le vie di Milano: piovono critiche

Dayane Mello bacia Dana Saber per le vie di Milano: le critiche alla modella sono pungenti.

Dayane Mello è stata beccata per le vie di Milano in compagnia dell’amica Soleil Sorge e della modella Dana Saber. Con quest’ultima, in favore di telecamere, sono scattati diversi baci passionali e provocatori. Neanche a dirlo, piovono critiche.

Dayane Mello bacia Dana Saber per le vie di Milan

I paparazzi del portale Whoopsee hanno pizzicato Dayane Mello, Soleil Sorge e Dana Saber in giro per le vie del centro di Milano. Le tre amiche passeggiano allegramente, ma quando si rendono conto di avere gli occhi delle telecamere puntate addosso, inizia un teatrino leggermente squallido. A dare il via al tutto è Dayane, che prende tra le mani il volto di Dana e le stampa un bacio in bocca. Mentre le lingue delle due modelle si punzecchiano, Soleil sgrana gli occhi e sembra esclamare il suo solito “Wow“.

Dayane, Dana e Soleil: un pomeriggio tra amiche

Il video del bacio tra Dayane e Dana è stato condiviso dal portale Whoopsee sui social. A didascalia, si legge:

“Quando sono insieme, le Mellos – come i loro fan amano chiamarle – sono sempre in grado di stupire. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di Soleil Sorge e Dayane Mello! Amiche da tempo e inseparabili quando possono, eccole mentre trascorrono una giornata a Milano. Con l’amica Dana Saber (la quale ha contribuito insieme a Dayane a rendere infuocate le strade della città), le due ragazze hanno deciso di passare da Aldo Coppola per una piega al volo prima di pranzare da il Salumaio di Monte Napoleone. In serata, le ex gieffine sono intervenute a Radio Deejay in diretta dalla Terrazza Martini, volando subito in tendenza sui social”.

Piuttosto che cogliere la complicità tra Dayane e Soleil, così come scrive Whoopsee, i fan hanno notato l’eccessivo bisogno di apparire della Mello.

Non a caso, le critiche alla modella brasiliana sono davvero tante.

Piovono critiche per Dayane Mello

Tra i commenti al post di Whoopsee, si legge: “Cose forzate dalle telecamere e imbarazzanti” oppure “Cosa non si fa per un po’ di soldi” o ancora “Come si fa a dare spazio a tutto ciò? Mi imbarazza questa ostentazione del nulla. Mi dispiace per queste giovani che sprecano l’opportunità della fama per ridicolizzarsi, sicuramente credendo di rompere qualche tabù stravagantemente…

“.