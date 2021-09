Dayane Mello ci ricasca: i baci alla sosia di Rosalinda Cannavò

Dayane Mello è una delle concorrenti de La Fazenda, dove ha conosciuto un'attrice incredibilmente somigliante a Rosalinda Cannavò.

Dopo aver partecipato al GF Vip in Italia Dayane Mello ha accettato di partecipare a La Fazenda, versione brasiliana del format La Fattoria, dove ha conosciuto Aline Mineiro, attrice e modella in tutto e per tutto simile a Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello e Aline Mineiro

A La Fazenda sembra essere scoppiata la passione tra Dayane Mello e Aline Mineiro: dopo i baci scambiati con Rosalinda Cannavò nella casa del GF Vip 5 la modella brasiliana sembra aver ricostruto la stessa identica situazione con l’attrice, con cui sarebbe scoppiata una certa intimità all’interno del reality show.

Come l’avrà presa Rosalinda Cannavò? Lei e Dayane Mello si erano dette addio dopo l’esperienza al GF Vip e non sembravano intenzionate a tornare sui propri passi.

A seguire si sarebbero riviste ma i rapporti tra le due non sarebbero ripresi come nella casa del GF Vip (complice il fatto che Rosalinda ha poi trovato la serenità al fianco del nuovo fidanzato, Andrea Zenga).

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: i rapporti

Nonostante i baci bollenti e nonostante avesse addirittura affermato di essere innamorata di Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha precisato che oggi i suoi rapporti con l’attrice sarebbero del tutto diversi: “In che rapporti sono oggi con Rosalinda? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso.

Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo”, ha affermato.

Dayane Mello: la vita privata

Di recente Dayane Mello era uscita allo scoperto sui social con quello che in molti hanno creduto essere il suo nuovo fidanzato: il modello Alexandre Cunha. I due hanno trascorso le vacanze estive insieme ma a seguire la modella ha smesso di mostrarsi in sua compagnia. Cosa sarà accaduto tra i due?

Dayane è mamma di una bambina, Sofia, nata dalla sua relazione con il modello italiano Stefano Sala (naufragata poco tempo dopo che la bambina venisse al mondo). Oggi la piccola vive con suo padre.