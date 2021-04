Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip: “Ho cambiato identità”

Conclusa l'esperienza al Grande Fratello Vip, ecco le nuove dichiarazioni della vincitrice morale Dayane Mello

Negli ultimi mesi Dayane Mello si è fatta conoscere e apprezzare da un vasto pubblico, soprattutto per merito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Arrivata in Italia come modella, la 32enne ha poi conosciuto il collega Stefano Sala, con il quale ha avuto la piccola Sofia, che oggi ha sette anni.

Nel reality show di Canale 5 Dayane ha mostrato appieno la sua forte personalità, dando anche vita a diversi momenti di incoerenza e contraddizione.

Di recente l’ex gieffina è dunque tornata a parlare della vita dopo l’esperienza al GF Vip 5, facendo una confessione inedita.

Ha infatti ammesso di sentirsi cambiata, rivelando: “La vita normale è un’altra cosa. Lì dentro abbiamo vissuto un film. Oggi non mi riconosco più. Ho cambiato identità, sono un’altra persona”.

Dayane ha ricordato ancora una volta la tragica scomparsa del fratello Lucas, venuto a mancare qualche mese fa a seguito di un incidente stradale.

Nonostante il dolore, nel futuro della bella sudamericana ci sono però anche delle belle notizie. Dopo la grande popolarità ottenuta grazie al programma di Mediaset, Dayane sarebbe infatti al lavoro su un nuovo progetto televisivo, al momento tuttavia ancora top secret.