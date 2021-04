Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip: “Io e Rosalinda ci siamo amate”

In una recente intervista, l'ex gieffina Dayane Mello è tornata a parlare del sentimento che la legava a Rosalinda Cannavò nella casa di Cinecittà

Senza dubbio una delle protagoniste più amate e chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è stata spesso interrogata in merito al suo ambivalente rapporto con Rosalinda Cannavò. Con grande schiettezza e sincerità, l’ex gieffina è dunque tornata a parlarne nel corso di una una recente intervista, dove ha anche ricordato il lutto vissuto all’interno delle Casa dopo la scomparsa prematura del fratello Lucas a seguito di un incidente stradale in Brasile.

dayane: era amore, storia d’amore, rosmello, era amore non era amicizia, la nostra era una storia d’amore, rosmello stori d’amore più bella — giu 60% (@condusoioo) April 21, 2021

Riferendosi poi direttamente a Rosalinda, a distanza di tre mesi dal reality, Dayane Mello ha rivelato: “Ci sentiamo spesso. So di essere una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata e innamorata e io sono felice.

Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata la nostra, quella delle Rosmello. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza cosi grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo”.

Dayane ha infine precisato come molti fan del programma abbiano sognato con loro, sottolineando come l’amore possa avere forme diverse. “Noi ci siamo amate. […] lo e Rosalinda eravamo verità piena! Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica. […] Quando ci rivedremo sarà una cosa che avremo deciso insieme. Non dobbiamo forzare un incontro che sarà emozionante.”