Dayane Mello e Balotelli di nuovo insieme? “Avvistati a casa di Galliani”

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e stando agli ultimi rumor in circolazione i due si sarebbero recati assieme a casa di Adriano Galliani.

Al momento i due non hanno ancora confermato né smentito le voci in circolazione, ma in tanti credono che la modella sia tornata proprio insieme a Super Mario. Una volta uscita dal GF Vip era stata la stessa Dayane a confessare di aver “trovato” un fidanzato: “C’è qualcuno nel mio cuore. Ma parliamo di una persona che fa così da dieci anni, viene e va. Ci conoscevamo ma io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… La nostra vita è stata così, non c’è stata.

Ma forse adesso ho trovato il fidanzato”, aveva dichiarato. In tanti avevano da subito ipotizzato che la persona in questione potesse essere Balotelli, visto che i due hanno già avuto un flirt in passato (e inoltre la stessa Dayane ha confessato al GF Vip di provare ancora dei sentimenti per lui).

Balotelli era finito nell’occhio del ciclone al GF Vip per aver rivolto alla modella una battuta sessista, ma a quanto pare l’unica che non se la sarebbe presa per quanto affermato dal calciatore in diretta tv sarebbe proprio Dayane.

I due usciranno allo scoperto confermando definitivamente il loro ritorno di fiamma? In tanti tra i fan sui social sperano proprio di sì. “Lei e Mario si parlano. Ci sono uomini che credono parecchio nell’amicizia fra uomo e donna, Balotelli no…”, ha rivelato Roberto Alessi in merito alla presunta liaison.