Dayane Mello e Balotelli stanno insieme? Parla Enock Barwuah

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? Enock Barwuah ha detto la sua in merito alla questione.

Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, è stato interrogato da Giada Di Miceli a proposito del presunto ritorno di fiamma tra SuperMario e Dayane Mello .

Dayane Mello e Balotelli: parla Enock Barwuah

Da settimane ormai circolano voci riguardanti la possibilità che Dayane Mello e Mario Balotelli siano tornati insieme.

Sulla questione al momento non esistono certezze ma in tanti tra i fan sui social sperano di saperne presto di più. Intanto il fratello di SuperMario, Enock Barwuah, è stato interrogato da Giada Di Miceli a Non succederà più, e a proposito del discusso ritorno di fiamma ha detto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia… Devi chiederlo agli interessati”, mentre a proposito di una presunta liaison tra i due Enock ha affermato di dare la sua completa approvazione: “Se sono contenti loro”.

Dayane Mello e il presunto ritorno di fiamma

Una volta uscita dalla casa del GF Vip era stata la stessa Dayane Mello ad affermare: “Forse ho trovato un fidanzato”. A seguire la top model aveva dichiarato che la persona in questione sarebbe stata una sua vecchia conoscenza e che avessero già avuto una relazione importante in passato pur essendosi separati a seguito della nascita dei loro rispettivi figli. Subito in tanti hanno pensato a Balotelli, che prima di avere sua figlia Pia avrebbe vissuto una liaison con Dayane.

Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello non aveva fatto segreto dei suoi sentimenti per il calciatore e aveva raccontato agli altri concorrenti i dettagli del loro primo incontro.

Dayane Mello e l’amore

Dopo una breve liaison con Stefano Sala, Dayane Mello ha avuto presunti ed innumerevoli flirt. Tra quelli certi avuti in passato ve n’è uno con Carlo Gussali Beretta (attuale fidanzato di Giulia De Lellis) e uno proprio con Mario Balotelli, che per anni avrebbe mantenuto un rapporto speciale con la top model. Durante la partecipazione di Dayane Mello al Grande Fratello Vip il calciatore si è reso protagonista di una battuta che in molti hanno ritenuto offensiva e sessista, e a seguire lo stesso Balotelli si è scusato via social per quanto accaduto. A quanto pare Dayane non sarebbe rimasta offesa dalla questione.