Dayane Mello e Soleil Sorgè paparazzate mano nella mano per le vie di Milano

Dayane Mello e Soleil Sorgè sono state fotografate insieme per le vie del capoluogo lombardo confermando la speciale amicizia che le lega

In queste belle giornate primaverili, le sorprese sembrano essere dietro l’angolo. A beneficiarne sembrano essere soprattutto i fotografi di gossip, che per le vie delle principali città italiane scovano nuovi amorazzi o amicizie molto speciali. È il caso ad esempio della recente paparazzata di Dayane Mello in compagnia di Soleil Sorgè, amiche sempre più affiatate e inseparabili.

Apparendo bellissime per le vie di Milano, le due modelle hanno inevitabilmente catturato non solo gli sguardi dei passanti, ma anche i flash dei fotoreporter. L’ex gieffina brasiliana è apparsa con una mise completamente attillata, con il top che ne enfatizzava il prosperoso décolleté e i pantaloni che ne sottolineavano il sorprendente lato B.

“The beautiful days in Milan are coveted by Dayane Mello & Soleil Sorgè, increasingly inseparable and close-knit friends. With their seductive looks they capture the glances of passers-by and the flashes of the paparazzi.”https://t.co/l1NqQdeYKx#DayaneMello #RealityStar #mellos pic.twitter.com/o7poz5vtCU

— English Mellos 🌎 (@EnglishMellos) May 21, 2021