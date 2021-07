Dayane Mello ha comprato la casa dove viveva il fratello scomparso Lucas: “Era il sogno di papà”

Dayane Mello ha deciso di fare un bellissimo regalo alla sua famiglia, acquistando la casa in Brasile dove aveva vissuto il compianto fratello Lucas

Nonostante non sia ancora riuscita a tornare in Brasile, Dayane Mello ha tuttavia recentemente compiuto un gesto davvero molto significativo per la sua famiglia. Dopo la lunga assenza dovuta alla permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, una parte del suo cuore si trova infatti sempre nel suo Paese natale.

Come tutti ricorderanno, la modella brasiliana ha purtroppo pianto la morte del fratello Lucas mentre si trovava nella magione romana. Il ragazzo è venuto a mancare all’improvviso a seguito di un incidente stradale, pochi giorni prima di compiere 27 anni. Anche la madre Ivone Dos Santos, con la quale Dayane aveva un rapporto complicato, è morta poche settimane fa, dopo aver lottato contro un tumore.

Dayane Mello compra la casa del fratello in Brasile

Come ha fatto sapere nelle sue IG Stories, Dayane Mello ha deciso di acquistare la casa in cui il fratello scomparso aveva vissuto per un anno. In questo modo l’ex gieffina ha anche realizzato il sogno di suo padre, che sente quantomai vicino nonostante l’immensa distanza che li separa.

Sul suo profilo social, la modella ha dunque condiviso le immagini dell’abitazione brasiliana che ha appena comprato: si tratta di un posto rustico, immerso nel verde, da lei definito appunto come il desiderio di suo papà quand’era piccola.

“Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile”, ha aggiunto ancora Dayane, che senza dubbio merita la serenità che per tanti anni le è stata negata.