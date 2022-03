Dayane Mello ha un nuovo amore: di chi si tratta

Dayane Mello avrebbe un nuovo amore. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Dayane Mello starebbe con una nuova fiamma.

Dayane Mello: il nuovo amore

Tra liaison vere o presunte, flirt e paparazzate, sembra che Dayane Mello stavolta abbia trovato un nuovo amore: secondo indiscrezioni la modella starebbe insieme al modello e imprenditore Alberto Franceschini, ex fidanzato di Alice Campello (oggi felicemeente sposata con Alvaro Morata).

Al momento sulla questione non vi sono conferme e, solo pochi mesi fa, Dayane era stata avvistata in compagnia di Andrea Turino (con cui avrebbe trascorso il Capodanno sulla neve insieme alla figlia Sofia). La modella si deciderà a uscire allo scoperto insieme a Franceschini?

La festa di compleanno

Di recente Dayane Mello ha festeggiato il suo 33esimo compleanno e, a quanto pare, alla festa non avrebbe invitato la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò, che si è sfogata via social.

Alla festa infatti sembra che fossero presenti alcuni volti che hanno condiviso con le due l’esperienza del GF Vip 5, ma Dayane si sarebbe guardata bene dall’invitare Rosalinda. A chi le ha chiesto se prima o poi farà pace con l’attrice, Dayane ha replicato: “Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata! Questo vuol dire essere amica? No, io credo di no”, e ancora:

“Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza per ricordarti che non siamo due.

Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già passato. Andate avanti. Non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai magari solo nella vostra testa.”