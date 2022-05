Dayane Mello ha un nuovo fidanzato: la modella brasiliana è stata pizzicata mentre bacia un volto nuovo.

Dayane Mello ha un nuovo fidanzato. La modella è stata pizzicata in compagnia di un volto noto, durante una serata all’insegna del relax. I paparazzi hanno documentato una certa sintonia e un casto bacio sulle labbra. Chi è il fortunato?

Dayane Mello ha un nuovo fidanzato

Il portale Whoopsee ha pizzicato Dayane Mello in compagnia di quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Dopo una frequentazione con l’imprenditore Andrea Turino, la modella brasiliana avrebbe iniziato ad uscire con il collega Carlo Motta. E’ con lui, infatti, che è stata beccata in un locale di Milano.

Dayane Mello e Carlo Motta

Dayane e Carlo, è bene sottolinearlo, non sono soli, ma in compagnia di Giulia Salemi e Matteo Evandro.

Nel video diffuso da Whoopsee, si vedono la Mello e Motta che si scambiano un casto bacio sulle labbra. In un secondo momento, salutano gli amici e si allontanano in macchina insieme. Cosa c’è tra loro? Per il momento, i diretti interessati non si sono espressi in merito.

Dayane e Carlo: nascita di un nuovo amore?

Visto che Dayane e Carlo si sono scambiati un bacio davvero casto non possiamo parlare della nascita di un nuovo amore.

Considerando che di mezzo c’è la Mello, potrebbero anche essere amici speciali. Per avere qualche certezza non possiamo fare altro che attendere dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.