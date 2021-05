Dayane Mello, la madre è morta: “Ti ho perdonato e ti amerò per sempre”

La madre di Dayane Mello è morta dopo una battaglia contro il cancro: la modella brasiliana lo ha annunciato sui suoi canali social.

Lutto per Dayane Mello che, dopo aver perso il fratello mentre era ancora all’interno della casa del GF Vip, ora ha perso anche la madre Ivone Dos Santos, da tempo in lotta contro il cancro: è stata la stessa modella brasiliana ad annunciare sul suo profilo Instagram la grave perdita.

Dayane Mello: è morta la madre

L’ex gieffina ha infatti scritto una lunga dedica per la mamma, con cui per molto tempo ha avuto un rapporto conflittuale e da cui si era sentita abbandonata. Dopo la sua partecipazione al reality di Mediaset, le due si erano tuttavia riavvicinate e avevano avuto modo di perdonarsi a vicenda. Nel messaggio rivolto alla donna, Dayane ha parlato dell’amarezza provata per non averla potuta riabbracciare e raccontato di aver fatto una videochiamata insieme a lei prima che morisse: “Ieri abbiamo parlato e sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore“.

Dopo averla descritta come “una brava persona che sarà sempre nei nostri cuori“, ci ha tenuto a fare un incoraggiamento a non lasciare che i rapporti si deteriorino in questo modo perché a volte la vita non dà il tempo per recuperarli: “Ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo. Perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente“.

Infine l’addio: “Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono“.

Dayane Mello, morta la madre: aveva un tumore

Pochi giorni prima Dayane aveva condiviso sui suoi canali social il dramma che sua madre stava vivendo lottando contro un tumore. In occasione del compleanno della donna, aveva infatti scritto che “oggi lotta contro una crudele malattia e io vorrei salvarla, vorrei che la vita mi desse questa opportunità, ma sfortunatamente penso che non accadrà“.

Dayane Mello, morta la madre: l’aveva rivista al GF dopo 13 anni

Dopo aver sentito più volte la figlia parlare di lei al Grande Fratello rimarcandone l’assenza, Ivone Dos Santos aveva deciso di intervenire mandandole un videomessaggio nel quale aveva raccontato la sua vita piena di difficoltà che l’ha portata a decidere di affidare Dayane e il fratello Julian al padre naturale. Queste le sue parole: “Per una madre è doloroso sapere che una figlia scava nel suo passato. Io amo tutti i miei figli allo stesso modo, anche se sono davvero triste, io ho sofferto per tirarti su…Ti amo, vivi la tua vita e che Dio ti protegga“.