Dayane Mello, lo sfogo per l’eliminazione di Soleil: “Truffa! Sanno già chi è il vincitore”

Dayana Mello si è sfogata dopo l'eliminazione di Soleil Sorge dalla casa del GF Vip.

Dopo l’eliminazione di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è scagliata contro il programma che, secondo lei, sarebbe truccato.

Dayane Mello contro il GF Vip

Dayane Mello ha tuonato contro il GF Vip, di cui è stata concorrente nella precedente edizione.

La modella non ha affatto digerito la squalifica di Soleil Sorge dal reality show e via social ha tuonato contro la produzione del GF Vip:

“Certo che dico truffa, tutto il Brasile stava votando, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato, ma dai. Mi prendete per cosa? Mica sono nata ieri. Sappiamo già che loro hanno il vincitore, siamo qui per cosa?”, ha tuonato la modella, che si è detta convinta che il televoto flash dello show sia stato bloccato di proposito perché la produzione avrebbe già il nome del vincitore.

Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip replicheranno contro quanto affermato dalla top model?

Dayane Mello: le ultime novità

Nelle ultime settimane la modella è balzata agli onori delle cronache per non aver invitato Rosalinda Cannavò alla sua festa di compleanno. Sulla questione è intervenuta la stessa attrice, che ha confessato di aver ricevuto una diffida da parte di Dayane.

“Oltre il danno, la beffa. Gli haters hanno criticato il mio non fare gli auguri a Dayane, ma ho ricevuto una diffida a casa mia, dai miei genitori in Sicilia, e rispondo così alle persone critiche”, ha svelato Rosalinda via social.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento sulla questione tutto tace e la modella ha preferito non proferire parola sulla questione.