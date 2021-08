Dayane Mello, nuova avventura tv per la modella: di che si tratta

Dopo l'esperienza nella casa del GF Vip 5 Dayane Mello avrebbe in serbo un nuovo importante progetto.

Dopo la difficile esperienza nella casa del Grande Fratello Vip – durata ben 5 mesi – Dayane Mello è pronta ad affrontare una nuova avventura tv.

Dayane Mello: la nuova avventura tv

A pochi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 5 – l’edizione più lunga in assoluta, prolungata per ben 5 mesi – Dayane Mello avrebbe accettato di partecipare a A Fazenda, show tv brasiliano equivalente al nostro La Fattoria.

Il programma prenderà il via dal 13 settembre, e i fan di Dayane Mello non vedono l’ora di vedere la modella all’interno del programma. Per il momento la notizia non è stata confermata né smentita da Dayane Mello, che sui social continua a mostrare le sue vacanze estive in compagnia di amici e colleghi.

Dayane Mello: il GF Vip 5

L’edizione 5 del Grande Fratello Vip è stata a dir poco travagliata per Dayane Mello: dopo aver vissuto una sorta di rapporto amore-odio con la migliore amica Rosalinda Cannavò, a poche settimane dalla fine del programma la modella ha saputo di aver perso suo fratello Lucas in un incidente stradale.

Il ragazzo è scomparso in Brasile – sua terra d’origine – a soli 27 anni. Non è stato l’unico terribile lutto per Dayane Mello: pochi mesi dopo la fine del programma la modella ha anche annunciato di aver perso sua madre a causa di un tumore.

Dayane Mello: la vita privata

La modella sta trascorrendo le vacanze estive all’insegna del relax e dell’amore per sua figlia Sofia, rimasta attenderla fuori dalla casa del GF Vip per ben 5 mesi.

La bambina è nata dall’amore tra la modella e Stefano Sala e attualmente vive con suo padre e l’attuale moglie, Dasha Dereviankina. Durante la permanenza di Dayane Mello nella casa del GF Vip Stefano Sala si era scontrato a distanza con la modella e aveva dichiarato: “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato.

Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. […] Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti questo sia ben chiaro”.