Dayane Mello nuovo fidanzato: felice mentre bacia il bell’Andrea: “Con lui ho ritrovato il sorriso”

Dopo il breve randez-voux con l'ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è stata paparazzata sulla costiera amalfitana insieme ad Andrea

La speciale amicizia con Rosalinda Cannavò sembra essere ormai storia passata per Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana pare infatti aver ritrovato la serenità fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è stata di recente paparazzata durante una gita in barca tra le braccia di un bel ragazzo, che ovviamente non è il suo ex Mario Balotelli.

Chi è il nuovo fidanzato di Dayane Mello?

Il nuovo fidanzato si chiama Andrea ed è un imprenditore di Caserta

Dayane Mello è stata dunque fotografata mentre si scambiava un bacio di fuoco con un bellissimo ragazzo di nome Andrea.

“Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, fa sapere che il fortunato in questione fan un imprenditore casertano e ha regalato alla Mello una splendida gita sul suo yacht da mille e una notte.

“Con Andrea ritrovo il sorriso”, riporta dunque il magazine del padrone di casa del reality di Canale 5. “Cerco un uomo che si prenda cura di me”, ha rivelato ancora la modella, pizzicata sulla costiera amalfitana in compagina dell’avvenente manager. “Soffro ancora la scomparsa di mio fratello e vorrei avere vicina la mia famiglia”, ha però anche ammesso Dayane, che si merita dunque un po’ di tranquillità.