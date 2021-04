Dayane Mello opinionista del Gf Vip 6? Le ultime indiscrezioni

Da concorrente a opinionista del Grande Fratello Vip? Le ultime novità su Dayane Mello

Secondo gli ultimi rumors apparsi di recente, Antonella Elia non sarà riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip. I fan del popolare reality show hanno pertanto già iniziato a fare le loro supposizioni sui possibili nomi in lizza, mentre la stessa Giulia Salemi ha ammesso che le piacerebbe rivestire questo ruolo.

L’influencer italo-persiana non è stata tuttavia la sola a fare questa dichiarazione. Anche Dayane Mello ha infatti rivelato che dopo essere stata gieffina non disdegnerebbe ora la possibilità di diventare opinionista nella prossima edizione del programma.

Vedo tweet dove ci si lamenta di un possibile Dayane opinionista. Personaggi come la partisipanti, Tower Sun, Persian Power non sono strutturati per fare quel ruolo. Non è un discorso di preferenza ma oggettivo. Stefania sarebbe di sicuro più adatta se si deve attingere dal GF — I RAMI SECCHI VANNO TAGLIATI 🏝🔥 (@vincycernic95) April 15, 2021

amo giulia ma non ce la vedrei proprio come opinionista del gf onestamente sarebbe troppo clemente e non finirebbe mai di parlare ahhaha mentre una dayane ce la vedo un po’ di piu — mir🦑 (@steipank) April 15, 2021

“Sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia”, ha di fatto dichiarato la modella brasiliana, che ha anche parlato della sua eventuale delusione per il quarto posto.

“Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato, ma non nascondo di non aver sperato di vincere. Volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida arrivando a ottenere questo risultato. Solo così sono riuscita a vivere l’ultimo mese di gioco in serenità”.