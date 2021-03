Novità su Dayane Mello: “ La modella brasiliana avrà un ruolo da prima donna”.

Dopo il grande successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Mediaset avrebbe davvero messo gli occhi su molti degli ex concorrenti del reality di Canale 5, tanto da arruolarli per la conduzione di nuove trasmissione sulle sue reti. Non solo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, ma anche Dayane Mello avrà uno spazio tutto suo.

Il vincitore del Gf, Zorzi, oltre che opinionista dell’Isola Dei Famosi, sarà anche conduttore di un programma sul web. “Sono come il nero: non passo mai di moda. Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al GF o l’opinionista all’Isola. Condurre mi piace tantissimo e a breve realizzerò il mio sogno. Ti posso solo dire che sarà nella grande famiglia Mediaset.

Diciamo dopo il calar del sole”. Così ha dichiarato l’influencer.

Il programma di Dayane Mello

Adesso tocca anche alla quarta classificata del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana Dayane. A dare questa comunicazione è stato un account Twitter, molto legato agli ambienti Mediaset. “Dayane Mello sbarca in TV […] il programma è in fase di preparazione, periodo Maggio/Giugno. Sono diverse puntate, circa 2-3. La tematiche riguarderanno la società moderna e la fantasia; la modella brasiliana avrà un ruolo da prima donna”.