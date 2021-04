Dayane Mello ricorda il fratello scomparso: il gesto della modella

Dayane Mello ha voluto omaggiare suo fratello Lucas, scomparso a 27 anni, con un tatuaggio.

Attraverso i suoi canali social Dayane Mello ha ricordato suo fratello Lucas, scomparso mentre era lei nella casa del Grande Fratello vip.

Dayane Mello: l’omaggio al fratello Lucas

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha cercato il modo di metabolizzare il suo lutto: il fratello della modella, Lucas, è scomparso a 27 anni in un tragico incidente stradale.

Nelle ultime ore la modella ha mostrato via social il tatuaggio fatto in suo ricordo: su un braccio Dayane si è fatta tatuare la parola Lucas e le coordinate di una stella che porta il nome del fratello scomparso. La morte di Lucas è stato un momento particolarmente difficile per la top model, che a causa delle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus ha scelto di restare reclusa nella casa più spiata d’Italia (non potendo raggiungere i suoi parenti all’estero).

Oggi sembra che Dayane sia riuscita a riacquistare la serenità al fianco della sua bambina, Sofia. Si vocifera che di recente la modella abbia iniziato una liaison sentimentale con Mario Balotelli, suo storico ex. A quanto pare i due si sarebbero rivisti dopo la fine del GF Vip, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.