Dayane Mello si difende: la verità sul bacio a Rosalinda

Dayane Mello si è difesa pubblicamente contro Rosalinda Cannavò che si era detta “imbarazzata” per un bacio che le sarebbe stato dato dalla modella durante uno shooting fotografico.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò

Dopo la lite al Grande Fratello Vip e a seguire il fidanzamento con Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò aveva apertamente manifestato i suoi dissapori verso l’ex amica Dayane Mello, che di recente – durante uno shooting fotografico – l’avrebbe baciata sulle labbra, com’era solita fare anche durante la loro partecipazione al reality show di Signorini, tanto che più volte si è parlato di un possibile legame sentimentale tra le due.

Mentre Rosalinda ha manifestato il suo imbarazzo per il bacio che Dayane le avrebbe dato sulle labbra, la modella brasiliana ha replicato: “Cosa importa un bacio in più o in meno, rispetto a quello che è stato dato durante il Grande Fratello?“. A seguire Dayane se l’è presa con alcuni ex compagni del Grande Fratello Vip che, a suo dire, non perderebbero occasione per sfruttare il suo nome e ottenere visibilità.

Dayane Mello contro gli ex concorrenti del GF Vip

“Tutti i partecipanti del Grande Fratello non aspettano altro che un articolo per sparlare“, ha tuonato Dayane, che a quanto pare avrebbe ancora qualche sassolino nella scarpa contro i suoi ex coinquilini, e ancora: “Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri. Facile così“. A chi avrà fatto riferimento la modella non è dato sapere, quel che è certo è che la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.

Dayane Mello: l’avventura al Grande Fratello Vip

Dayane Mello ha conquistato i telespettatori del Grande Fratello Vip ma ha anche finito per attirarsi contro numerose critiche per il suo carattere burrascoso e per le sue continue liti con gli altri concorrenti. Mentre si trovava nella casa più spiata d’Italia la modella ha perso suo fratello Lucas, morto in un incidente stradale. Pochi mesi più tardi – terminata ormai da tempo l’esperienza del GF Vip – Dayane Mello ha perso anche sua madre, scomparsa a causa di un tumore da cui era affetta da tempo.

Una volta lasciata la casa del reality show la modella è tornata a godersi l’amore di sua figlia Sofia, rimasta a vivere col suo ex (Stefano Sala).