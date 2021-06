Dayane Mello spudorata: il nudo frontale da censura

Coperta solo da un velo d'acqua, Dayane Mello ha postato uno scatto super seducente in cui si mostra in tutto il suo splendore ai fan

Che sia bella e seducente oltre misura di sapeva già. Ma ora Dayane Mello è arrivata persino a sfidare la censura social con un nudo integrale frontale che lascia ben poco all’immaginazione. Con una striscia aggiunta a nascondere i capezzoli, sono tuttavia rimaste ben visibili le parti intime dell’ex gieffina, con una posa spregiudicata e il segno del costume sulla pelle abbronzata.

Solo un velo d’acqua lambisce il corpo della splendida modella brasiliana, mentre i dettagli bollenti rendono l’immagine ancor più provocante.

Dayane Mello sconvolge i fan

Davanti alle forme perfette dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip moltissimi fan sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Con grande disinvoltura e sicurezza, Dayane Mello si è difatti mostrata completamente nuda, regalando attimi ad alto tasso erotico ai suoi numerosi ammiratori, che non hanno mancato di farle arrivare i loro complimenti. Negli scatti successivi l’ex compagna di Stefano Sala è poi apparsa di schiena immersa in una piscina, con il perfetto lato B in superficie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Gli scatti apparsi nelle Instagram Stories della modella hanno dunque colto nel segno, riuscendo persino a passare fra le maglie della severa censura di Instagram. Nel mentre un altro lutto ha sconvolto la bella Dayane: pochi giorni fa è infatti venuta a mancare sua madre, dopo aver duramente lottato contro il cancro.