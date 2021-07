Dayane Mello, vacanze in Grecia con la dolce compagnia di Andrea Turino: tutto ciò da sapere su di lui

Andrea Turino sarebbe il nuovo amore di Dayane Mello: felicità ritrovata per la modella brasiliana?

Dayane Mello, modella e personaggio televisivo brasiliana, sta trascorrendo in dolce compagnia una vacanza in Grecia: con lei, infatti, c’è Andrea Turino, in queste giornate immersi tra le acque di Mykonos, isola della Grecia. Andrea è un giovane imprenditore di origine casertane.

Ebbe sì, stiamo parlando sempre dello stesso ragazzo, con il quale la modella è già stata immortalata da Chi lo scorso maggio: allora le foto li aveva beccati tra abbracci e baci passionali. Per cui, quello che sembrava essere un semplice flirt, pare si sia trasformato in una vera e propria relazione. Che tra i due sia scoppiato l’amore?

Chi è Andrea Turino, il nuovo amore di Dayane Mello

Sembra che la risposta sia positiva, visto che è stata la stessa Dayane a postare le foto con Andrea tramite le storie di Instagram: la modella bacia l’imprenditore, augurandogli buongiorno.

Ma cosa sappiamo di questo Andrea Turino? Come già accennato, egli è un giovane imprenditore di Caserta e fa parte del gruppo di amici di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, amica di Dayane. Non a caso, Andrea era stato pizzicato in loro compagnia anche durante un’altra vacanza sulla costiera Amalfitana, dove si erano recati tutti insieme lo scorso maggio.

Andrea Turino, il nuovo amore di Dayane Mello: la modella ritrova la felicità

Il settimanle Chi nell’immortalare la giovane coppia aveva azzardato dicendo che: “L’ha conquistata con un weekend sa sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte”. La cosa che appare evidente a tutti nel vederli assiame, comunque, è che Dayane al fianco di Andrea sembra aver ritrovato il sorriso: i suoi occhi brillano, comunicando a tutti serenità e tranquillità. Non bisogna, infatti, dimentiacare il difficile periodo che la brasiliana ha attraversato, a seguito della perdita del fratello Lucas, durante la permanenza di lei nel Grande Fratello Vip, e successivamente della mamma.

Andrea Turino, il nuovo amore di Dayane Mello. “Ho bisogno di un uomo”

Inoltre, Dayane aveva apertamente detto che spoerava di trovare un nuovo amore, tant’è che alle pagine di Chi la modella aveva detto:

“Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io per star bene devo avere i mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva sotto di me. Ho bisogno di un uomo”.

Dopo la rottura con il papà di Sofia, Stefano Sala, ed il presunto ritorno di fiamma con Balotelli, questa con Andrea è la prima seria frequentazione di Dayane. Insomma, tutti le auguriamo di aver trovato l’anima gemella.