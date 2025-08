Dazi americani del 39% sulla Svizzera: conseguenze e reazioni

La Svizzera è stata colpita da un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta: l’amministrazione Trump ha deciso di imporre un dazio del 39% sui beni svizzeri. Notizia shock, diramato venerdì, che ha sollevato un vespaio di preoccupazioni per l’economia elvetica, in particolare per settori vitali come la manifattura e l’orologeria. La reazione del governo svizzero? Un mix di delusione e determinazione a trovare una via d’uscita.

Ma cosa accadrà ora?

Reazione della Svizzera e piani futuri

In una dichiarazione ufficiale, il governo svizzero ha espresso il proprio disappunto per questa decisione unilaterale da parte degli Stati Uniti. “Ci rammarichiamo profondamente per l’intenzione degli Stati Uniti di gravare le importazioni svizzere con dazi significativi, nonostante i progressi nei colloqui bilaterali”, ha sottolineato un portavoce governativo. E non si tratta di una questione da poco: il 39% è più del doppio del 15% applicato per la maggior parte delle importazioni dall’Unione Europea negli Stati Uniti.

Le nuove tariffe entreranno in vigore il 7 agosto, dando così alla Svizzera un breve lasso di tempo per tentare di trovare un accordo con gli USA. Il governo mantiene contatti costanti con le autorità statunitensi, con la speranza di arrivare a una soluzione diplomatica. “Il Consiglio Federale è in contatto con le autorità statunitensi e spera ancora di trovare una soluzione negoziata”, ha aggiunto il portavoce. Riusciranno a fare breccia nella dura posizione americana?

Implicazioni economiche e reazioni dei settori colpiti

Le conseguenze di questi dazi potrebbero risultare devastanti per l’industria svizzera. Jean-Philippe Kohl, vice direttore di Swissmem, ha commentato che la notizia è “scioccante” per l’intero settore delle esportazioni. “I dazi non si basano su alcuna logica razionale e sono totalmente arbitrari”, ha affermato, mettendo in risalto come le industrie svizzere si trovino in una posizione svantaggiata rispetto ai concorrenti in Europa e in Giappone, che beneficiano di tariffe più basse.

Ma non è finita qui. La Trump administration ha introdotto tariffe anche su altri paesi, applicando un 35% sui beni canadesi e un 50% su quelli provenienti dal Brasile. Questo clima di incertezza ha colpito i mercati azionari, con l’indice STOXX 600 europeo che ha subito una flessione significativa, scendendo dell’1,8% solo nel giorno dell’annuncio. Le ripercussioni si faranno sentire anche in Europa?

Strategie di negoziazione e reazioni internazionali

La decisione di Trump di imporre tariffe così elevate è stata giustificata con la necessità di affrontare una “mancanza di reciprocità” nelle relazioni commerciali bilaterali. Tuttavia, molti analisti temono che questa strategia possa avere conseguenze a lungo termine, non solo per la Svizzera ma per l’economia globale nel suo insieme. “La Svizzera, essendo uno dei paesi con il reddito più alto al mondo, non può aspettarsi che gli Stati Uniti tollerino una relazione commerciale squilibrata”, ha dichiarato un ufficiale della Casa Bianca.

La situazione attuale rappresenta una sfida significativa per il governo svizzero, che ora deve bilanciare le pressioni interne con la necessità di mantenere buone relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Mentre il mondo osserva con attenzione, il futuro delle relazioni commerciali tra questi due paesi rimane incerto. Quali saranno i prossimi sviluppi in questa delicata situazione?