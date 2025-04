Dazi, Caselli: gli Usa sono quelli che hanno più da perdere

Milano, 16 apr. (askanews) – “Nel caso dei dazi, chi ha più da perdere? Innanzitutto perdiamo tutti coi dazi, chi ha più da perdere sono gli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti, se proseguiranno su questa strada, incominceranno ad avere dei danni sulla propria economia reale. E i danni significano inflazione che si sviluppa in modo molto forte, crescita dei tassi di interesse e quindi progressiva caduta dei consumi. Gli Stati Uniti non possono permettersi questo”. Lo ha detto Stefano Caselli, Dean Sda Bocconi School of Management, all’incontro “Dall’Italia all’America: cavalcare l’onda dei nuovi equilibri politico-economici nell’era di Trump”, organizzato da Sella Sgr al Salone del Risparmio.

“Penso che a breve termine, poi nessuno ha la sfera di cristallo, sui dazi la convenienza generale sia quella progressivamente di ridurli perché nel medio termine i dazi fanno male a tutti ma prima di tutti al mercato e ai consumatori americani”, ha concluso Caselli.