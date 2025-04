Dazi, Filiera Italia: mercato Usa non sostituibile, dobbiamo negoziare

Roma, 8 apr. (askanews) – “Non dobbiamo partire con i contro-dazi perché l’escalation non giova a nessuno. Dobbiamo negoziare, lo dice la Bce che ha fatto notare che i dazi incidono negativamente sul Pil europeo per un -0,3% ma le contro reazioni potrebbero portare il valore negativo a tre volte tanto. Quindi: negoziare, negoziare, negoziare”. Lo ha detto Luigi Scordamaglia, ad di Filiera Italia, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro sui dazi.

“Dobbiamo aspettare che la pressione su Trump” abbia effetto, ha aggiunto, perchè “i cittadini americani stanno cominciando a sentire un’inflazione alimentare tra le più forti degli ultimi anni, le industrie americane sono in difficoltà e abbiamo visto i danni fatti in borsa. L’Europa deve avere un ruolo proattivo, il nostro governo ha una voce molto ascoltata con cui porterà una posizione univoca europea. E nel frattempo bisogna compensare i danni ingenti che si stanno verificando soprattutto nel settore del vino e dei formaggi ma un po dappertutto, ci sono merci bloccate in frontiera che devono essere sdoganate. Su questo è necessario intervenire subito e vanno trovate forme di compensazione. Dimentichiamoci che il mercato americano sia sostituibile”.