Dazi, Fumarola: Dazi al 15% meglio che al 50% ma siamo contrari

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Come abbiamo già detto altre volte, noi siamo assolutamente contrari ai dazi perché creano problemi alle imprese, creano problemi ai lavoratori, creano problemi all’economia e alle filiere del nostro paese. Certo, un dazio al 15% è meglio che dazi al 50%”. Lo ha detto la segretaria generale Cisl, Daniela Fumarola, a margine di un dibattito al Meeting di Rimini, dopo la finalizzazione dell’accordo sui dazi al 15%.

“Noi continuiamo a dire che c’è bisogno che si continui ad intervenire sull’Europa perché l’Europa deve occuparsene. Il nostro governo lo deve fare attraverso l’Europa – ha aggiunto Fumarola -. Continuiamo a sostenere che bisogna assolutamente proteggere le imprese, bisogna proteggere il lavoro e bisogna trovare nuovi sbocchi commerciali per non dipendere da situazioni di questo tipo”.