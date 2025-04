Dazi, la Spagna risponde: nostri valori non in vendita, i prodotti sì

Madrid, 5 apr. (askanews) – La Spagna risponde in modo deciso ai nuovi dazi americani. Il primo ministro Pedro Sanchez, all’indomani dell’annuncio di Donald Trump, ha parlato di un “attacco unilaterale” di Washington contro l’Europa e di misure che segnano un ritorno al “protezionismo del XIX secolo”, assicurando che saranno mobilitati “14,1 miliardi di euro, di cui 7,4 miliardi di euro di nuove risorse finanziarie e commerciali”, e saranno usati “i 6,7 miliardi di euro di strumenti esistenti per rispondere a questa guerra commerciale”.

Lanciata anche una campagna ufficiale in cui si sottolinea come i valori della Spagna non siano in vendita, il resto sì. Questa è la Spagna, un grande Paese. Oggi è il motore economico dell’Unione Europea. Un Paese che produce, che ricerca, che coltiva, che fabbrica. Un Paese che non sta fermo e che non si fermerà, indipendentemente dagli ostacoli che incontreremo. Perché qui sappiamo quello che facciamo e continueremo a farlo. Continueremo a vendere i nostri prodotti, i nostri sapori, la nostra moda, la nostra tecnologia, la nostra qualità e i nostri servizi.

Continueremo a esportare in tutto il mondo ciò che la Spagna è oggi. Un modo molto speciale di fare le cose, il nostro modo di fare le cose. Ma ciò che non venderemo mai sono i nostri valori e i nostri principi, tutto il resto siamo in grado di farlo, certo che lo faremo. Ma i nostri valori non sono in vendita, lo sono i nostri prodotti. Comprate i vostri. Difendete ciò che è nostro.