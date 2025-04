Dazi, Lula: il Brasile adotterà "misure appropriate" per difendersi

Dazi, Lula: il Brasile adotterà "misure appropriate" per difendersi

Brasilia, 3 apr. (askanews) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato che il suo Paese prenderà “tutte le misure appropriate per difendersi” dai dazi sulle importazioni imposti dall’omologo statunitense Donald Trump.

“Di fronte alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi aggiuntivi sui prodotti brasiliani, adotteremo tutte le misure appropriate per difendere le nostre aziende e i nostri lavoratori”, ha dichiarato in occasione di un evento nella capitale, Brasilia.

“Difendiamo il multilateralismo e il libero commercio e risponderemo a qualsiasi tentativo di imporre un protezionismo che non ha più posto nel mondo di oggi”, ha aggiunto Lula.

Trump ha annunciato dazi del 10% sulle importazioni

dalla più grande economia dell’America Latina.