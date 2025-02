Porto, 28 feb. (askanews) – L’UE prevede di introdurre “tariffe reciproche” su acciaio e alluminio e dovrà “rispondere” su altri prodotti, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, in risposta all’imminente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi doganali del 25% sui prodotti europei. “Dobbiamo proteggerci, non essere deboli di fronte a queste misure” ha precisato durante la sua visita in Portogallo.