Dazi, ministro Urso: rispondere con altri dazi aumenterebbe il danno

Parma, 2 apr. (askanews) – “Noi crediamo che occorra avere innanzitutto cautela nella risposta e piena responsabilità e consapevolezza” sui dazi USA. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro promosso all’Unione industria di Parma da Federalimentare in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy.

“Partiamo da quello che Von der Leyen ha detto poche giorni fa – ha aggiunto Urso -. Lei ha detto che se i dazi americani annunciati, quelli che dovrebbero essere poi definiti tra poche ore, fossero appunto confermati, l’impatto negativo, secondo una prima stima, sulla crescita europea, sarebbe pari allo 0,3%. Mediamente magari probabilmente in Italia anche di più”, ha spiegato il ministro.

“Se invece dovessimo realizzare le contromisure che la Commissione ha già predisposto, cioè i dazi di ritorsione, l’impatto negativo sulla crescita europea aumenterebbe allo 0,5. Sono parole sue”.

“Quindi, se noi già sappiamo che se reagiamo ai dazi americani con altri dazi accresciamo il danno alle nostre imprese, ai nostri cittadini, mi guarderei bene dal farlo in maniera automatica. Anche perché la risposta a una minaccia di questo tipo può essere anche di diversa natura, non necessariamente sul terreno dei dazi, tanto più che questo terreno è quello che ci fa più male”, ha concluso il ministro.