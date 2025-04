Dazi, Renzi: Meloni negli Usa fatto epocale? Provincialismo Chigi

Roma, 16 apr. (askanews) – Il viaggio di Giorgia Meloni negli Usa è un fatto “normale” e “soltanto in Italia” per “il provincialismo della propaganda di palazzo Chigi – e ahimè anche di un dibattito pubblico e mediato – viene presentato come una svolta epocale”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi parlando al termine dell’incontro con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, in Senato. “La presidente del Consiglio Meloni – afferma – è la settima leader europea che va alla Casa Bianca, da quanto si è insediato Trump. La settima! Prima di lei il francese, l’irlandese, il finlandeseà Stiamo parlando di una cosa normale”.

Dunque, “speriamo che ci sia un’attenzione per il made in Italy e per le nostre aziende, ma non è l’incontro della vita. Viene raccontato così dalla propaganda dell’influencer Meloni. La verità che è se Meloni vuole dare una mano alle nostre imprese, tolga un po di burocrazia – come ha chiesto Confindustria – dia una mano sull’energia, come abbiamo chiesto noi. E soprattutto la smetta con questo atteggiamento di Urso e Salvini di bloccare qualsiasi progetto”.