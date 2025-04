Dazi, Schlein: bene sospensione, ma i pericoli non sono sventati

Rho (Milano), 11 apr. (askanews) – “Ora c’è stato un annuncio di sospensione, bene, ma non pensiamo che i pericoli siano sventati, perché il governo ha sottovalutato come anche solo nei mesi precedenti al 2 aprile, l’annuncio di dazi avesse già fermato commesse, frenato investimenti e causato grande incertezza e danno alle aziende italiane. Non è che per amicizia ci si può fare trovare impreparati”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, al suo arrivo al Salone del Mobile di Milano.

E a proposito dell’imminente visita di Meloni negli Usa, Schlein ha detto: “Quando si ha davanti un Paese alleato dal dopoguerra bisogna avere la schiena dritta e il coraggio di dire basta e dire ‘ti sbagli’ quando si sta sbagliando. Purtroppo è quello che non abbiamo visto in questi mesi. Nonostante le amicizie manifestate e tanto sbandierate, abbiamo visto un governo incapace di reagire agli attacchi alla Ue e persino alle minacce, e che non è stato in grado di contraddire Trump e ha fatto trovare il Paese fortemente impreparato a queste sfide”.