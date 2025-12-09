Dazi, Sheinbaum: convinta che troveremo accordo con gli Usa

Milano, 9 dic. (askanews) – La presidente messicana Claudia Sheinbaum si è detta “fiduciosa” di poter raggiungere un accordo con il suo omologo americano, Donald Trump, che minaccia di aumentare i dazi sui prodotti messicani se il Messico non fornirà più acqua agli Stati Uniti. “Sono convinta che, come in altre occasioni, raggiungeremo un accordo a beneficio degli Stati Uniti e del Messico”, ha dichiarato.

“Entrambi ovviamente difendiamo le nostre popolazioni, ma esiste un trattato e dobbiamo rispettarlo, in base alla quantità d’acqua disponibile e a quella trasportabile attraverso le condutture”, ha concluso.