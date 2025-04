Dazi, Tajani: dialogo a schiena dritta, se necessario reazione Ue

Milano, 2 apr. (askanews) – “Il quadro è particolarmente complesso. La sfida dei dazi mette alla prova i rapporti commerciali. Siamo, con la presidente del Consiglio, in costante contatto con la Commissione europea. Domani a Bruxelles avrò un ulteriore incontro con Sefcovic. Dobbiamo avere un approccio pragmatico e dialogante mantenendo la schiena dritta. Dovremo, se sarà necessario, avere una decisione che comporti reazioni a livello europeo”. E’ quanto ha detot il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time alla Camera.

“L’abbiamo detto più volte, la guerra commerciale non conviene infatti a nessuno”, ha spiegato Tajani. “L’obiettivo primario del governo è continuare a rafforzare il sistema impreditoriale del nostro paese. Da ministro del Comercio Internazionale mi sono impegnato per far sì che l’Italia possa essere sempre più una potenza dell’export. Senza le imprese non c’è crescita, non c’è lavoro, sono la base del nostro paese”, ha aggiunto.

Per questo motivo, ha sottolineato Tajani, “ho voluto lanciare un articolato piano d’azione del governo per rafforzare la nostra esportazione, focalizzandoci su tutti i mercati più promettenti. Uno strumento strategico per sostenere ancora di più le eccellenze del saper fare italiano sui mercati globali”.

“A ciò”, ha aggiunto, “si affiancherà anche un ampio progetto di riforma del ministero degli Esteri che porterò in uno dei prossimi consigli dei ministri”. “Voglio mettere la Farnesina ancora più al passo con i tempi e vicino alle esigenze delle imprese. Ho voluto accelerare tale processo creando da subito una nuova unità operativa, unità per l’export, che potrà essere raggiunta in ogni momento anche tramite un indirizzo email e un numero di cellulare dedicato”, ha precisato Tajani.