Lussemburgo, 7 apr. (askanews) – L’Unione europea è disposta a mettere in campo “ogni strumento” per proteggersi dall’impatto dei nuovi dazi doganali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump qualora i negoziati fallissero, afferma il responsabile commerciale dell’UE Maros Sefcovic dal Lussemburgo dove i ministri del Commercio estero dell’Ue si incontrano per rispondere all’aumento dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti.