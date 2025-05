Dazi Usa, de Pascale (Emilia R.): "Serve schiena dritta dall'Europa"

Bologna, 27 mag. (askanews) – “Penso che eticamente sia inaccettabile il comportamento degli Stati Uniti e serva da parte dell’Europa una reazione con la schiena dritta”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell’assemblea di Confindustria a Bologna, commentando la questione dei dazi americani.

De Pascale ha criticato il livello del dibattito politico: “Gli italiani sono un po’ stufi delle polemiche sulle foto, gli attacchi alla Premier perché non compare in una foto e poi la risposta con un’altra foto.

Con le foto non si esporta nulla, serve un dibattito che si alza”. Il governatore ha ricordato l’impegno europeo nel conflitto russo-ucraino: “Sono tre anni che l’Italia e l’Europa si fanno carico di costi energetici e di approvvigionamento delle materie prime immensamente più alti degli Stati Uniti per lealtà e coerenza rispetto al conflitto russo-ucraino. E adesso la reazione è questa”.

“Credo che si abbia ben titolo di pretendere rispetto per l’Unione Europea da parte degli Stati Uniti – ha proseguito de Pascale – mi aspetto che il mio governo questa linea la porti a livello europeo e poi guidi l’Europa nel dialogo con gli Stati Uniti”.

Il presidente ha definito la questione come “un attacco degli Stati Uniti alla manifattura italo-tedesca”, ribadendo che l’Emilia-Romagna sarà presente al Fancy Food di New York a fine giugno: “Chi dice di interrompere le relazioni con gli Stati Uniti sbaglia in radice, ma il tema è come ci si va: se si ricerca il selfie o se invece si vuole incidere”.