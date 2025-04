Dazi Usa, lunedì nero per i mercati globali: borse a picco

Milano, 7 apr. (askanews) – Giornata sulle montagne russe per le borse mondiali, sulla scia della raffica di dichiarazioni e smentite sui dazi americani, i mercati globali soffrono più che mai. Il lunedì nero delle borse si avvia al termine con chiusure a picco per i mercati. Male quelli asiatici, con Hong Kong a -13,22%, Taiwan -9,7%, Shanghai -7,34%, non va meglio nel vecchio continente con perdite superiori al 3% e con Milano maglia nera che chiude a -5,30%

L’ennesimo scossone che sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema è arrivato quando il consigliere della Casa Bianca Kevin Hassett parlando a Cnbc ha detto: “Si valuta una moratoria di 90 giorni su tutti i Paesi, Cina esclusa”. Le Borse mondiali che erano tutte in ribasso rimbalzano, poi la smentita della Casa Bianca che ha definito la notizia come: “Fake news” ha gelato le speranze. Il tycoon ha evidenziato su Truth che la sua “rivoluzione economica” darà risultati storici per gli americani. Nonostante il pressing esercitato dai big della finanza su Trump per alleggerire la guerra sulle tariffe, lui ha replicato prima dell’apertura di Wall Street: “Non siate deboli. I dazi sono meravigliosi”.

Anche sul fronte della diplomazia internazionale si cerca di trovare una via di uscita.

“Siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti. In effetti, abbiamo offerto dazi zero-per-zero per i beni industriali, come

abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l’Europa è sempre pronta per un buon affare, quindi lo

teniamo sul tavolo”, ha dichiarato Ursula Von der Leyen. La presidente della Commissione europea e i ministri competenti continuano a lavorare per evitare una guerra commerciale transatlantica totale. Resta la preoccupazione di fronte alla tentazione di alcuni paesi europei di non presentarsi uniti ma frammentati di fronte alla guerra dei dazi, che indebolirebbe ulteriormente la posizione del Vecchio continente.