DAZN invia mail agli abbonati: “Reimpostare password account per comportamento non conforme”

Nel pomeriggio di martedì 22 marzo, DAZN ha temporaneamente disconnesso alcuni account da tutti i dispositivi sui quali erano loggati e ha inviato una mail inusuale a parte dei suoi abbonati.

Nello specifico, la mail inviata da DAZN riporta quanto segue: “Abbiamo notato un comportamento di accesso all’App DAZN che potrebbe non essere conforme a tali Termini e Condizioni. Dovrai ora reimpostare la tua passwordcliccando su questo link oppure accedendo alla sezione ‘dati personali’ all’interno dell’area ‘Il mio account’ del sito DAZN.com”.

Dopo aver ricevuto l’e-mail, gli abbonati si sono sentiti allarmati dalle allusioni a un “comportamento non conforme con le condizioni di contratto”, soprattutto quando stavano usando i propri account in modo regolare.

Probabilmente, quanto accaduto rappresenta un modo della società detentrice dei diritti di trasmissione della Serie A per ribadire la propria contrarietà alla condivisione degli account personali con altri utenti e consentire la possibilità di seguire gli eventi sportivi da un solo account loggando contemporaneamente su due dispositivi diversi.

La questione era già stata ampiamente discussa a novembre 2021.

In merito all’e-mail, inoltre, molti utenti hanno segnalato a DAZN che il link inviato per reimpostare la password seguendo le indicazioni della società non consente di eseguire l’operazione ma rimanda alla pagina del login.