Dazn, team rinnovato e tante novità per la prossima Serie A

Milano, 19 lug. (askanews) – Lo stadio e i tifosi al centro di tutto, nuovi show con analisi e visione ancora più immersiva per gli spettatori, oltre ad una squadra di talent che si arricchirà di tanti nuovi volti, diversi al femminile come Giusy Meloni, Regina Baresi e Manuela Nicolosi. In uno splendido evento allo stadio di San Siro, Dazn ha inaugurato la nuova stagione di Serie A Enilive e ha aperto un ciclo di cinque anni che vedrà il broadcast mantenere i diritti del massimo campionato italiano fino al 2029.

A sottolineare le performance recenti e i piani futuri, ci ha pensato l’amministratore delegato di Dazn Italia, Stefano Azzi: “Fra le sfide, ci sarà quella della tecnologia, per la quale abbiamo già risposto sul campo con la copertura arrivata dai nostri server. Oltre a questo, abbiamo una piattaforma che evolve e dalla quale raccontiamo i nostri contenuti: per esempio Fan Zone, la chat digitale per i tifosi del domani ma anche quelli di oggi, che hanno interagito con commenti ed emoticon”.

Il racconto di Dazn sarà sempre più stadio-centrico, con lo stadio che riacquisterà la sua centralità diventando il nuovo studio “fisico” per raccontare le partite clou di ogni giornata. Grazie al volto di punta Diletta Leotta, che condurrà uno show da oltre 120 minuti in diretta fra pre e post partita da alcuni dei templi del calcio italiano. Da settembre, ogni domenica sera sarà invece accompagnata da Giorgia Rossi in un nuovo live show, che con una formula completamente nuova, quella dallo studio virtuale vuole risponde al desiderio del tifoso di avere sempre un punto di vista rinnovato che sappia arricchire l’analisi delle partite con contributi capaci di amplificare al massimo le emozioni delle tifoserie. Con il nuovo appuntamento, Giorgia Rossi acquisterà ancora più centralità nel racconto della Serie A e ogni domenica ‘zoomerà’ sugli episodi cruciali raccolti durante il fine settimana calcistico insieme ad Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara

“Nella telecronaca dei 90 minuti forse cambierà poco”, racconta Stramaccioni, “ciò che cambierà sarà il pre e il post gara, dove lo stadio sarà al centro dell’interesse del tifoso e del telespettatore. È una direzione internazionale per la quale Dazn si farà trovare pronta e all’avanguardia”.

Fra le novità, anche l’ingresso in Dazn della conduttrice Giusy Meloni e della voce tecnica nelle telecronache dell’ex calciatrice Regina Baresi. Oltre alle tante certezze confermate, a partire dalla “voce di Dazn” Pierluigi Pardo, ci sarà anche la nuova talent arbitrale e già direttrice di gara a livello internazionale, Manuela Nicolosi.