Dazn: un quarto di abbonamento mensile a chi ha subito disservizi

Roma, 10 gen. (askanews) – DAZN si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente un quarto dell’abbonamento mensile a tutti gli abbonati che hanno subito disservizi nella visione delle partite di Serie A il 4 gennaio scorso. La notizia giunge dopo un incontro presso il ministero per le imprese e il Made in Italy. La società afferma in una nota di aver fornito dettagliata descrizione del disservizio che ha interessato due delle dieci partite di quella giornata, dovuto a un partner globale esterno.

Soddisfazione del ministro per lo sviluppo economico, Adolfo Urso: “Innanzitutto come è giusto che fosse l’indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio. In secondo, lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia dalla sede madre di Londra. Infine un’assicurazione che siano accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare che siano riproposti questi disservizi”.