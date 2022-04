DC: Barry Keoghan, l’interprete del nuovo Joker, è stato arrestato

Barry Keoghan, il nuovo interprete di Joker, è stato arrestato per un incidente di ordine pubblico.

Barry Keoghan è un nome abbastanza noto per gli amanti dei cinecomics. L’attore 29enne è conosciuto infatti per la sua interpretazione nel film Marvel Eternals. Barry ha anche prestato, per pochi minuti, il volto al folle criminale Joker nel film The Batman, in una scena tuttavia tagliata.

È di qualche ora la notizia che l’attore è stato arrestato a Dublino per un incidente di ordine pubblico. Lo scorso 10 aprile la polizia è intervenuta in un complesso di appartamenti dopo essere stata allertata a causa della presenza di un uomo su un balcone in elevato stato di alterazione. Barry Keoghan è stato in seguito rilasciato.

Periodo turbolento per la DC

Un periodo turbolento per la DC e, soprattutto, per la Warner Bros.

. Dopo il caso di Ezra Miller (che dovrebbe interpretare il supereroe Flash nell’omonimo film di prossima uscita), l’incidente con protagonista Barry Keoghan potrebbe inficiare ulteriormente sull’immagine delle due major statunitensi. Ricordiamo come la casa editrice di Superman, Batman e altri iconici eroi sia una sussidiaria dell’azienda cinematografica da cui sono nati Bugs Bunny e altri personaggi dei Looney Tunes.

Per Barry Keoghan non dovrebbero esserci conseguenze

Per Barry Keoghan non dovrebbero esserci comunque conseguenze. Bisognerà tuttavia capire se i franchise di cui fa parte intenderanno prendere provvedimenti nei suoi confronti. Se nel DCEU Barry ha interpretato Joker in una scena tagliata del film The Batman di Matt Reeves, nel Marvel Cinematic Universe è comparso nel cast di Eternals nella parte di Druig.