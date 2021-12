Dc: Rotondi, 'da Firenze il tour per presentazione libro'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "È iniziato ieri il ‘Dctour' che toccherà tutte le città italiane, con la presentazione del mio libro ‘La variante Dc’. Oggi a Firenze il libro sarà presentato dal sindaco Dario Nardella del Pd, alle 18.30 alle Antiche carceri.

Non è un caso che una discussione politica parta dai sindaci, che sono divenuti i veri protagonisti di questa stagione politica". Così Gianfranco Rotondi annuncia la odierna tappa fiorentina del ‘Dctour’, come ieri ha definito il ciclo di presentazioni del suo libro ‘La variante Dc’ in tutta Italia.