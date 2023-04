Ddl anti vandali, Bonelli: Governo forcaiolo fa solo propaganda

Roma, 11 apr. (askanews) – “Questo governo è un governo veramente forcaiolo, perché poi dimentica che esiste già un articolo del Codice penale, lo voglio ricordare alla Meloni, il 733, che punisce il danneggiamento dei beni culturali”. Così il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha commentato con i cronisti davanti a Montecitorio l’intenzione del Governo di varare una norma specifica per punire le proteste ambientaliste realizzate imbrattando monumenti e edifici storici.

A giudizio di Bonelli “è solo un modo di utilizzare il Consiglio dei ministri per fare propaganda e non risolvere le vere questioni del Paese. Dopo di che la domanda che sorge spontanea è: ma per chi inquina e attenta alla vita delle persone che cosa prevediamo, tre ergastoli, quattro ergastoli? Ecco, ce lo facciano sapere”, ha concluso.