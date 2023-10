Ddl Capitali: Orsomarso, votato tutto, manca solo delega a relatori, forse a fine ottobre in Aula’**

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – “Abbiamo ricevuto i pareri della V Commissione Bilancio e abbiamo approvato tutto il provvedimento, su lista del Cda, voto maggiorato nella sua riformulazione ecc., e anche gli emendamenti sulla delega” al governo per la revisione del Tuf. “Adesso, entro martedì dovremmo avere il mandato ai relatori, perché mancavano ancora alcuni pareri della I Commissione Affari costituzionali, che dovrebbero arrivare tra oggi e domani. Dopodiché il ddl arriverà in Aula quando sarà calendarizzato. Ritengo come ipotesi che possa arrivare anche il 24 o 25 ottobre, questo dipende dalla Conferenza dei capigruppo”. Lo ha detto il senatore Fausto Orsomarso, relatore, assieme al senatore Dario Damiani, del ddl Capitali.

Non è stata approvata, invece, la proposta di estendere a 18 mesi il periodo di tempo in cui esercitare la delega per la riforma del Tuf. Non è escluso che questo punto possa essere ripreso durante l’esame in Aula.