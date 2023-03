Ddl concorrenza: M5S, 'da balneari a porti, governo ha problemi evidenti'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Dai balneati ai porti, il governo ha problemi evidenti con il ddl concorrenza". A sostenerlo è il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S. "E' incredibile constatare - esordisce in una nota - come il governo Meloni sia ancora fermo sulle p...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Dai balneati ai porti, il governo ha problemi evidenti con il ddl concorrenza". A sostenerlo è il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S. "E' incredibile constatare – esordisce in una nota – come il governo Meloni sia ancora fermo sulle proprie convinzioni assurde in merito alle concessioni balneari. Ancora due giorni fa il ministro Tajani ha voluto ribadire la stanca nenia delle imprese da tutelare. Dimentica forse il Ministro che solo a giugno dello scorso anno Forza Italia, ovvero il suo partito, votò convintamente il Ddl Concorrenza. Una legge, approvata anche dalla Lega, nella quale venne trovato un giusto punto di equilibrio tra i diversi interessi contrastanti, tra cui quelli dello Stato e delle imprese del settore, dove si garantivano a queste ultime precise tutele come le premialità in sede di gara e indennizzi a carico del subentrante. Nonostante gli ammonimenti del presidente Mattarella, le sentenze chiare del Consiglio di Stato e gli ammonimenti dell'Ue, il governo Meloni ha voluto sospendere gli effetti di tale legge e insistere nel procrastinare lo status quo senza fornire soluzioni su come superare l'inpasse delle proroghe".

"A questo si aggiunge un altro fronte di incertezza, che è quello delle gare per le banchine dei porti, sul quale il governo Meloni ha pasticciato a fine anno in sede di attuazione della legge sulla Concorrenza, con la conseguenza di mettere a repentaglio la road map del Pnrr, del quale l'Italia aspetta una tranche di finanziamento da 19 miliardi. In definitiva, il governo Meloni e le forze di maggioranza dimostrano di avere una sorta di allergia sul tema della concorrenza. A farne le spese è il nostro sistema paese, con investimenti bloccati in due settori nevralgici e il rischio sempre più concreto che da Bruxelles prendano provvedimenti non proprio edificanti nei confronti dell'Italia. Attendiamo adesso l’ennesima retromarcia del Governo Meloni, dopo le false promesse della campagna elettorale", conclude.