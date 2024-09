Ddl dicurezza: D’Alessio (Az), 'sì a pregiudiziali per norma su detenute madri'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - “Voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità per un motivo specifico, ovvero per i contenuti inerenti alle disposizioni sulle detenute madri che per noi sono insuperabili”. Lo ha detto Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervene...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità per un motivo specifico, ovvero per i contenuti inerenti alle disposizioni sulle detenute madri che per noi sono insuperabili”. Lo ha detto Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni al Ddl sicurezza.

"Stabilire che il rinvio della pena per le donne incinte e madri di prole fino a un anno non sia più obbligatorio, bensì facoltativo -ha sottolineato- è in contrasto con le regole penitenziarie europee, stabilite in conformità alle decisioni delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato. Il governo qui fa un errore: focalizza la propria attenzione sul reato, sulla possibilità ipotetica di una recidiva della donna incinta o madre detenuta, mentre al centro deve esserci l’interesse del minore. Se si capovolge l'inquadratura, il profilo di incostituzionalità emerge in tutta evidenza, perché viene calpestata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescente. L'interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere non può essere rimesso a valutazioni – ha concluso D’Alessio – ma deve assolutamente essere la stella polare per ogni considerazione”.